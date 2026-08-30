Le pagelle di Lazio-Genoa 1-0: Frattesi trascinatore, Tavares convince, Doekhi in crescita

Dopo la vittoria all'esordio sul campo del Bologna, la Lazio conferma l'atteggiamento propositivo mostrato nella prima giornata, grazie nuovamente a Davide Frattesi ancora una volta decisivo. Prova caratteriale importante, ma anche dal punto di vista tattico. I biancocelesti si portano così a punteggio pieno. Tutti i voti dei calciatori biancocelesti contro il Genoa.

Le pagelle di Lazio-Genoa

Mandas - 6

Ancora troppe sbavature nelle rimesse dal fondo. Nel finale salva la Lazio e si fa trovare pronto quando viene chiamato in causa.

Floriani Mussolini - 6,5

Recupera palloni, corre tanto e si rende propositivo. Contieni bene Norton Cuffy e riesce a sovrapporre bene sulla corsia laterale. Dall'80' Lazzari - sv

Doekhi - 6,5

Bravo con le chiusure e a frenare le conclusioni avversarie. Nell'uno contro uno con Colombo si è fatto trovare pronto. In crescita.

Provstgaard - 6,5

Ottima prova anche del centrale danese. Bravo in marcatura e in anticipo. Non lo superano mai.

Tavares - 7

Preferito a Pedraza, si riprende il posto da titolare e coglie l'occasione al volo. È l'autore dello splendido assist per Frattesi e torna a firmare un corner dopo quasi 22 mesi. Incide, prova giocate in solitaria e sembra essere più in fiducia. Ancora troppi tentennamenti in fase difensiva. Dal 65' Pedraza 5 -Entra spento, sbaglia un pallone sanguinario che manda in porta il Genoa e soffre tremendamente la marcatura di Norton-Cuffy.

Frattesi - 8

È il vero valore aggiunto di questo mercato. Propone giocate raffinate e alza indubbiamente il livello della rosa. I suoi inserimenti in area lo rendono un attaccante un più e, dopo il gol all'esordio contro il Bologna, firma la sua seconda rete con la maglia biancoceleste alla sua seconda gara. Ancora una volta una certezza sotto porta.

Rovella - 6

A tutto campo e sempre uno dei giocatori che corre di più in partita, ma la sua partita termina sfortunatamente troppo presto. Dopo gli infortuni a Bologna di Marusic e Dele-Bashiru, anche Rovella rischia di allungare la lista degli indisponibili dopo i problemi al polpaccio accusati. Dal 35' Belahyane - 6 Prova a tenere bene il campo e tenta di non far rimpiangere troppo il collega Rovella. Ancora troppo indeciso su alcune giocate.

Taylor - 6,5

Ordinato, bene in fase di palleggio e in ripartenza. Non riesce ad incidere sotto porta.

Cancellieri - 5,5

Non si capisce con i compagni e continua a non rendersi realmente pericoloso. Mantieni il vizio di divorarsi i gol davanti la porta: prima del cambio manda il pallone in curva dopo l'occasione creata da Zaccagni. Testa già al Genoa? Dal 65' Isaksen - 6 Ha più energia del compagno di squadra. Si rende insidioso grazie alle sue sgroppate. Lucido.

Dia - 6

Troppo in affanno. Ci prova, ma non riesce mai a incidere veramente. Non cambia le sorti della partita e da un contributo lieve. Dall'80' Pinamonti - sv

Zaccagni - 6,5

Cresce nel corso della gara. Ancora troppo invisibile per essere il capitano di questa squadra, ma nel secondo tempo cambia passo, rendendosi protagonista in più occasioni.

La pagella di Gattuso

Voto - 6,5

Fa qualche modifica nella formazione schierata a Bologna e decide di puntare su Tavares dal 1' minuto, decisivo con la giocata straordinaria su Frattesi. Ottimo il lavoro sulle corsie esterne, che creano una superiorità numerica pericolosa per gli avversari. Buono anche il lavoro in fase di non possesso. La batosta di Mantova sarà rimasta impressa al nuovo mister: la squadra, anche in questa seconda di campionato, sembra nettamente più propositiva, aggressiva e compatta. Tuttavia, la Lazio resta ancora un cantiere aperto: da capire se le ultime mosse in entrata e in uscita possano cambiare ancora le sorti di questa squadra.