Lazio, Di Canio esalta Taty Castellanos: ecco le parole dell'ex biancoceleste

Il numero 11 del club biancoceleste si è fatto riconoscere allo stadio Stirpe di Frosinone durante l'amichevole contro l'Avellino, infatti, al minuto 25' Taty Castellanos aveva realizzato uno spettacolare gol di testa, successivamente annullato dall'arbitro Mario Perri per un presunto fallo, nonostante ciò le aquile sono riuscite ad avere la meglio e a portarsi a casa la vittoria grazie al calcio di rigore procurato da Tijjani Noslin e tirato da Guendouzi negli ultimi minuti di gioco, che il portiere Iannarilli non è riuscito a parare. Le discrete prestazioni mostrate dalla punta biancoceleste non sono passate inosservate, tanto che anche Paolo Di Canio, che nella Lazio ha totalizzato 104 presenze e 15 reti, ha esaltato il calciatore sui social de La Gazzetta dello Sport.

Il commento di Paolo Di Canio a La Gazzetta dello Sport su Taty Castellanos

"Piccolino, nell'atteggiamento diventa quasi un gigante".

Taty Castellanos: i numeri della stagione 2024/2025

La stagione 2024/2025 è stata discreta per l'ex Girona, nonostante l'infortunio agli adduttori e la lesione muscolare al polpaccio che lo hanno tenuto lontano dal campo per un totale di 10 partite e la ricerca del gol spesso senza successo. In Serie A si contano 10 reti e 3 assist, ma non solo, l'argentino è stato schierato anche in 28 partite come titolare, per un totale di 2394 minuti giocati, inoltre, nell'arco del campionato Taty ha ricevuto 8 ammonizioni ed una sola espulsione. In Europa League, invece, la punta ha centrato la rete in 4 occasioni ed ha realizzato 2 assist in 11 incontri in cui è stato schierato, 7 da titolare.