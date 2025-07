Lazio Women: le dichiarazioni del Capitano Castiello e del Vice Visentin

Durante il ritiro della squadra biancoceleste femminile, che si sta svolgendo a San Gregorio Magno, il Capitano Antonietta Castiello e il Vice-Capitano Noemi Visentin, entrambe provenienti dal settore giovanile delle aquile, si sono espresse ai microfoni di Lazio Style Channel riguardo la prossima stagione della Lazio Women e sull'importanza di indossare la fascia.

Adesso si sente la responsabilità di vestire questa maglia. Lo scorso anno ti sei confermato come non da neo-promossa ma hai fatto qualcosa in più, quest'anno invece devi cercare di volare più in alto e penso che questa squadra possa farlo.

Visentin può confermare, ogni volta che porti la fascia sai che entri non solo per te stessa ma per tutto il gruppo, per tutte le persone che non giocano e per chi ci segue. È una responsabilità anno dopo anno, partita dopo partita e noi sappiamo l'importanza che ha la fascia ma sappiamo pure quanto è importante gestire tutto il gruppo, soprattutto perché si è Capitano e Vice.