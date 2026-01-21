Calciomercato Lazio, caos nello spogliatoio: un altro biancoceleste preferisce la cessione

Forte tensioni ai vertici e obiettivo Europa sempre più lontano, questi sono i due elementi principali che portano vari calciatori della rosa biancoceleste a fare delle valutazioni sul proprio futuro ed a sentirsi con lo spirito già lontani da Formello. Con il mercato di gennaio ancora aperto, il Comandante Maurizio Sarri potrebbe rischiare di perdere altre pedine del suo gioco.

Calciomercato Lazio: caos nello spogliatoio

Come è riportato dall'edizione odierna de Il Messaggero, sembra che dopo la dolorosa sconfitta contro il Como per 0-3, il gestore Claudio Lotito si sia recato negli spogliatoi per parlare con i calciatori, molti dei quali hanno espresso il loro desiderio di essere ceduti poiché non si sentono considerati alla Lazio. Tra questi, oltre Mandas, Tavares e Belahyane, risalta il nome di Gustav Isaksen. Quello che è certo è che gli ultimi avvenimenti nell'ambiente laziale hanno provocato il caos ed ora ogni aquila sta riflettendo sul proprio futuro.