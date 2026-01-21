Lazio, caos ai vertici: Immobile si schiera con il Comandante Sarri

Un nome ed una leggenda, Ciro Immobile può indossare la maglia che vuole ma il popolo laziale lo ricorderà sempre come il Capitano della Lazio, segno di un amore indissolubile dimostrato anche in occasione della gara contro il Bologna quando, nonostante il permesso per un maggiore riconoscimento all'ex numero 17 negato, la tifoseria biancoceleste ha onorato l'attaccante, che si è mostrato in lacrime. Con le varie tensioni tra il Comandante Maurizio Sarri e la dirigenza biancoceleste, l'ex caCapitano itano ha deciso di schierarsi con il mister.

Lazio, Immobile in difesa del tecnico

Come riportato da Radio Laziale, l'attuale calciatore del Bologna ha repostato un video nel quale il tifo organizzato si esprimeva riguardo le ultime dichiarazioni del gestore Claudio Lotito in conferenza stampa e venendo in difesa anche del Comandante. Uno schieramento sorprendente dato che nell'ultima stagione del mister alla Lazio, l'ex Capitano era stato accusato di averlo portato alle dimissioni insieme ad altri compagni di squadra.

Il video di Radio Laziale