Calciomercato Lazio, Romagnoli verso l'addio: la posizione della Società sulla cessione

Le promesse fatte da Claudio Lotito e non mantenute, riguardanti un adeguamento per la passata qualificazione in Champions League, non sono state perdonate da Alessio Romagnoli ed ora la Lazio rischia di perdere uno dei pilastri della difesa che, nonostante le pressioni da parte dell'Al-Sadd di avere il giocatore in questa sessione di mercato, è in scadenza nel 2027.

Cessione Romagnoli: la posizione della Società

Come riportato dall'edizione odierna de Il Messaggero, la Società Lazio non si oppone alla cessione del difensore centrale, nonostante il Comandante avesse chiesto di non smantellare la squadra titolare, tuttavia, per la sua partenza il club guidato dall'ex biancoceleste Mancini dovrebbe alzare l'offerta almeno a circa 10 milioni complessivi.

L'offerta dell'Al-Sadd riportata da Pedullà