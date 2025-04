Marusic: il futuro del terzino alla Lazio in dubbio, ecco lo stratagemma per lasciare il club

Non sembrava esserci nessun dubbio riguardo la permanenza di Adam Marusic nel club biancoceleste, tuttavia, adesso il rinnovo non sembra essere più così certo. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il contratto del terzino, in scadenza nel 2025, poteva essere prolungato fino al 2026, grazie ad una clausola legata alla permanenza nel Campionato di Serie A, tuttavia, il montenegrino sperava in un adeguamento economico e, soprattutto, un contratto fino al 2027, con opzione fino al 2028. I desideri del biancoceleste, tuttavia, si basano soltanto su una promessa verbale alla quale devono ancora arrivare le firme, inoltre, Claudio Lotito, prima del match contro l'Udinese, ha incontrato l'agente del calciatore per comunicargli che, per il momento, considera valido il contratto fino al 2026, ma non solo, il Presidente ha affermato anche che non intende concedergli la rescissione. Per queste ragioni, Marusic potrebbe pensare di sfruttare l'articolo 17 della FIFA per vivere il suo futuro in un nuovo club e lontano dalla Lazio.

L'articolo 17 della FIFA

L’Articolo 17 è una clausola che permette ai calciatori di svincolarsi unilateralmente dalla propria squadra, pagando un indennizzo calcolato secondo determinati criteri. Questo può avvenire senza che vi sia una giusta causa, ma soltanto se il giocatore ha rispettato un determinato periodo minimo di permanenza con la società. Se il calciatore ha firmato il contratto prima dei 28 anni, può liberarsi dopo tre anni dall’inizio dello stesso. Se il contratto è stato firmato dopo i 28 anni, il periodo minimo scende a due anni. Una volta rispettati questi termini, il giocatore ha il diritto di comunicare la propria volontà di rescindere il contratto entro 15 giorni dall’ultima partita ufficiale disputata con il club. Tuttavia, c’è una limitazione: non può trasferirsi in una squadra dello stesso campionato nei successivi 12 mesi, il che rappresenta un freno per chi vorrebbe sfruttare questa clausola per passare a un club rivale.

