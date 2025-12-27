Udinese-Lazio, gol non annullato per Davis: il commento di Calvarese

Udinese-Lazio è terminata, tuttavia, il gol di Matias Vecino non è bastato alle aquile per portarsi uscire dal Blunergy Stadium trionfanti, infatti, poco prima della fine della gara è arrivata la rete di Davis, che sembra doveva essere annullata a causa del tocco di braccio prima di Palma e successivamente dell'artefice del gol. A commentare la scelta del direttore di gara Colombo ci ha pensato Gianpaolo Calvarese sui social.

Il commento di Gianpaolo Calvarese

Era regolare il gol di Davis in Udinese-Lazio nonostante il precedente tocco di braccio dell'attaccante? Proviamo a fare chiarezza facendo un passo indietro spiegando la ratio e l'evoluzione di questa norma. La norma è stata introdotta perché il calcio non accetta che un gol venga segnato con un braccio, anche se in maniera del tutto involontaria, ed è esattamente ciò che è successo a me quando nel 2020 in Fiorentina-Milan Ibrahimovic colpisce il pallone involontariamente con il braccio, scarta due avversari e segna, in quel caso il gol venne annullato tramite un on-field review. Da lì però il calcio ha iniziato a riflettere, il legislatore ha ritenuto eccessivo annullare questo tipo di gol e ha ristretto il campo dell'applicazione della norma e ha stabilito che un gol deve essere annullato, anche se toccato in maniera involontaria o casuale in due casi ben precisi: il primo se un calciatore segna direttamente con il braccio, oppure, il secondo segna nell'immediatezza del tocco di mano.

Per immediatezza si intende una dinamica molto chiara, il controllo immediato dopo il tocco, uno massimo due tocchi, tiro e gol, ed è quello che è successo ad esempio quest'anno in Pisa-Fiorentina con Meister: tocco di mano, rimbalzo della palla, tiro immediato e gol. In quel caso l'annullamento è corretto. Vediamo ora l'episodio di Udine, premettendo che il primo tocco di braccio al centrocampo da parte di Palma non è assolutamente punibile, così come non è punibile il secondo tocco di mano di Davis. Esiste una sola condizione per cui il gol potrebbe essere annullato, che sia segnato direttamente da lui con il braccio oppure subito dopo quel tocco, ed è evidente che la risposta è no: Davis scarta due avversari esattamente come fece m'ha Ibrahimovic in quel famoso episodio e , soprattutto, passano circa 9 secondi prima della conclusione e questo esclude completamente il concetto di immediatezza. Per questi motivi il gol è assolutamente regolare e sinceramente dispiace che su concetti così chiari, ormai consolidati, se continui a generare tanta confusione.

