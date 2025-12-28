Udinese-Lazio, si rischia la beffa con una squalifica: i dettagli

Ancora strascichi e polemiche dopo il pareggio di Udinese-Lazio. I biancocelesti sono andati vicino ad una vittoria prestigiosa su un campo particolarmente complicato. Poi è arrivato l'ennesimo errore arbitrale ad impedire alla Lazio di portare a casa tre punti d'oro. Tante le analisi arbitrali e un solo verdetto dopo i ripetuti replay con regolamento alla mano. Il gol di Davis andava categoricamente annullato. Oltre l'errore che ha danneggiato la Lazio c'è da analizzare anche quanto successo a fine gara con le proteste degli uomini di Sarri, su tutti quelle di Danilo Cataldi.

Maggiori dettagli sul fatto

La Lazio si ferma sul pari a Udine, complice il gol nel finale di Davis, nettamente irregolare. Prima del tiro in porta, però, c'è infatti un vistoso fallo di mano del centravanti bianconero, che l'arbitro Colombo ha giudicato regolare anche dopo un check con il VAR. I giocatori biancocelesti in campo erano increduli per la decisione e si sono scagliati subito contro il direttore di gara. Proprio per questo, ora, il rischio è che ci possa essere qualche sanzione: Sarri, dopo il triplice fischio, è andato a calmare tutta la squadra per evitare nuove squalifiche. Solo il referto del Giudice Sportivo, alla fine della giornata di Serie A, chiarirà quanto successo.

Cataldi a rischio squalifica

La partita di ieri rischia di non finire con due punti persi dai biancocelesti a causa della decisione dell'arbitro. Bisognerà prestare attenzione soprattutto a Cataldi: come scrive Il Messaggero, nel finale il centrocampista della Lazio ha applaudito Colombo e ora rischia una sanzione. La speranza è che oltre al danno, non ci sia pure la beffa.



