Chi ha fatto più punti in Serie A dall'inizio del XXI secolo? Lazio tra le prime 5

Transfermarkt IT ha rilasciato la classifica delle 15 squadre di Serie A che hanno guadagnato più punti dalla stagione 2000-2001.

I neroazzurri svettano al primo posto, segue la Juventus; ultimi in classifica Cagliari e Genoa.

Ecco la classifica.

Dall'Inter al Genoa: le 15 squadre con più punti, dal 2000

Al primo posto troviamo l'Inter che, con 26 stagioni in Serie A, ha totalizzato ben 1.838 punti; al secondo, invece, la Juventus che, con una stagione in meno dei neroazzurri, conta ben 1.810 punti; segue la Roma, con 1.736 punti in 26 stagioni; al quarto posto il Milan, con 1.715 punti.

La Lazio si trova al quinto posto e, senza mai essere retrocessa dal 2000, ha totalizzato 1.512 punti; subito dopo troviamo il Napoli, con 20 stagioni in Serie A e 1.344 punti; la Fiorentina con 1.248; l'Udinese con 1.216 e l'Atalanta, con 23 stagioni nel maggior campionato italiano, detentrice di 1.197 punti.

Dal decimo al quindicesimo posto, invece, i punti totalizzati sono meno di 1.000 e troviamo, rispettivamente: il Bologna, la Sampdoria, il Torino, il Parma, il Cagliari e, infine, il Genoa.

Stagione 2005-2006: i punti levati alla Lazio

Stupisce notare che, con tutte le stagioni giocate in Serie A dall'inizio degli anni 2000, molte squadre abbiano totalizzato meno di 1.800 punti. La causa principale, infatti, è una: Calciopoli, scandalo nel mondo dello sport che colpì in egual modo Fiorentina, Lazio e Milan. Alle squadre in questione, infatti, furono detratti ben 30 punti.

