Inter-Lazio: i convocati del mister Maurizio Sarri

Domenica sera Lazio e Inter si sfideranno nel match valevole l'undicesima giornata del campionato di Serie A. Questa partita sarà molto importante per rilanciare i biancocelesti, bisognosi di vittoria e di gol.

Come di consueto, il giorno prima della sfida, la società capitolina posta sui proprio canali social i convocati del mister: ecco i nomi.

I convocati:

In porta : Mandas, Furlanetto, Provedel.

: Mandas, Furlanetto, Provedel. In difesa : Pellegrini, Patric, Romagnoli, Hysaj, Provstgaard, Lazzari, Gila, Marusic.

: Pellegrini, Patric, Romagnoli, Hysaj, Provstgaard, Lazzari, Gila, Marusic. A centrocampo : Vecino, Guendouzi, Belahyane, Basic, Cataldi.

: Vecino, Guendouzi, Belahyane, Basic, Cataldi. In attacco: Pedro, Zaccagni, Noslin, Isaksen, Dia.

Il post X della Lazio