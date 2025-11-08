Inter-Lazio: i convocati del mister Maurizio Sarri

Domenica i biancocelesti scenderanno in campo a San Siro, sfidando l'Inter di Chivu, seconda in classifica. Ecco i convocati da Maurizio Sarri.

Simona Nicoli /
Lazio
Lazio

Domenica sera Lazio e Inter si sfideranno nel match valevole l'undicesima giornata del campionato di Serie A. Questa partita sarà molto importante per rilanciare i biancocelesti, bisognosi di vittoria e di gol.

CLICCA QUI E SEGUI LAZIOPRESS.IT ANCHE SU INSTAGRAM

Come di consueto, il giorno prima della sfida, la società capitolina posta sui proprio canali social i convocati del mister: ecco i nomi.

I convocati:

  • In porta: Mandas, Furlanetto, Provedel.
  • In difesa: Pellegrini, Patric, Romagnoli, Hysaj, Provstgaard, Lazzari, Gila, Marusic.
  • A centrocampo: Vecino, Guendouzi, Belahyane, Basic, Cataldi.
  • In attacco: Pedro, Zaccagni, Noslin, Isaksen, Dia.

Il post X della Lazio

 

Lazio | la situazione rinnovo di Gila: i neroazzurri pronti a gennaio
Chi ha fatto più punti in Serie A dall'inizio del XXI secolo? Lazio tra le prime 5