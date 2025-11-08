Inter-Lazio: i convocati del mister Maurizio Sarri
Domenica i biancocelesti scenderanno in campo a San Siro, sfidando l'Inter di Chivu, seconda in classifica. Ecco i convocati da Maurizio Sarri.
Domenica sera Lazio e Inter si sfideranno nel match valevole l'undicesima giornata del campionato di Serie A. Questa partita sarà molto importante per rilanciare i biancocelesti, bisognosi di vittoria e di gol.
Come di consueto, il giorno prima della sfida, la società capitolina posta sui proprio canali social i convocati del mister: ecco i nomi.
I convocati:
- In porta: Mandas, Furlanetto, Provedel.
- In difesa: Pellegrini, Patric, Romagnoli, Hysaj, Provstgaard, Lazzari, Gila, Marusic.
- A centrocampo: Vecino, Guendouzi, Belahyane, Basic, Cataldi.
- In attacco: Pedro, Zaccagni, Noslin, Isaksen, Dia.
Il post X della Lazio