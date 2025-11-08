Lazio: Provedel o Mandas? La probabile cessione del greco
Dopo un lungo periodo in panchina con Baroni, Provedel ha ritrovato il posto da titolare grazie a Sarri. La Lazio ha due portieri molto forti, ma chi dei due avrà la meglio?
Provedel è tornato ad essere titolare con Maurizio Sarri, dopo che Mandas aveva preso il suo posto, sotto il mister Baroni.
E' con il Comandate, che il classe 1994 può vantare ben sei clean sheet, cosa che, come riporta Alfredo Pedullà, lo rende ancora più titolarissimo agli occhi di Sarri.
La Lazio, però, ha anche Christos Mandas, molto utilizzato da Baroni lo scorso anno. Il greco, però, con il mister biancoceleste non gioca: la Lazio potrebbe valutare di inserirlo nella lista dei cedibili della prossima finestra di mercato.
La situazione
Il portiere greco ha un contratto fino al 2029, ma non si deve considerare come un problema. Mandas, però, sembrerebbe non accettare l'attuale situazione che lo costringe a stare in panchina, all'ombra di Provedel. E' un classe 2001 e, a 24 anni, vorrebbe giocare di più, mostrare le sue potenzialità a tutto il mondo.
Quello che la Lazio starebbe valutando, quindi, sembrerebbe essere una cessione del secondo portiere biancoceleste… seppur respingendo proposte da 10 milioni di euro, più bonus.