L'incontro tra Sarri e Lotito: la spiegazione del problema e la decisione del mister

Sarri si definisce amareggiato e deluso, ma nonostante tutto - per ora - il tecnico toscano sembra non voler tornare indietro e continuare con la Lazio… ma, come riporta Il Messaggero, rimane l'irritazione con Lotito e Fabiani dopo averlo lasciato all'oscuro dei problemi di mercato.

Photo by Marco Rosi - SS Lazio/Getty Images via Onefootball

Il comunicato della Lazio

In base a quanto riportato dal comunicato della società biancoceleste, Sarri sembrerebbe aver scoperto il blocco del mercato solamente mercoledì, all'ora di pranzo:

Nella mattinata odierna, il presidente e Sarri hanno avuto un lungo e approfondito confronto telefonico. Lotito per la prima volta ha illustrato in modo dettagliato la complessità tecnica della normativa e le sue implicazioni. (…).

Il comunicato continua, spiegando che Sarri ha deciso di confermare la sua disponibilità e proseguire con il club capitolino. Nonostante tutto però, come riporta Il Messaggero, ieri si era già diffusa la notizia (falsa) di una possibile dimissione del tecnico.

La causa dello stop del mercato

Lo stop del mercato estivo era stato comunicato alla Lazio il 26 maggio scorso, ma la società biancoceleste ha fatto presente a Sarri che inizialmente non si era compresa la gravità della situazione.

Per Lotito il problema sarebbe avvenuto a causa di un errore di bilancio, commesso dalla Direzione amministrativa. E' per questo motivo che la società avrebbe voluto sistemare la situazione senza far preoccupare Sarri: Lotito aveva trovato uno sponsor da 7 milioni di euro a stagione, disposto ad anticipare un credito quinquennale da 35 milioni. Tuttavia, lo sponsor ha sede alla Cayman e non ha offerto alcuna garanzia.