Lazio-Juventus, Basic nel post: “Sono felice, mi sono sempre allenato…”

Il gol di Basic di questa sera è la ciliegina sulla torta delle sue ultime prestazioni: la Lazio batte la Juventus grazie al suo gol. Al termine della partita, Basic ha commentato così la vittoria dei biancocelesti.



Cosa provo? Sono felice, però sento anche fatica. Non solo da parte mia, ho visto tutta la squadra che ha dato tutto fino alla fine. Non voglio parlare di me perché non c’è tempo per l’euforia la classifica è troppo stretta. Ci sono altre partite in cui dobbiamo fare come oggi. Come ha detto il Capitano, mi sono allenato con la squadra sempre.