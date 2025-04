Ballotta su Lazio-Bodoe: "Il passaggio di turno per Baroni sarebbe un traguardo inaspettato"

Domani sera la Lazio saà impegnata in un'importante partita, infatti, alle ore 21:00 la rosa biancoceleste scenderà in campo allo stadio Olimpico per affrontare il Bodoe/Glimt, partita valida per il girone di ritorno dei quarti di finale di UEFA Europa League e ultima occasione per le aquile di tentare di accedere alle semifinali, dove potrebbero incontrare la vincente tra Tottenham e Eintracht Francoforte. Dopo la sconfitta per 2-0 in Norvegia, il club biancoceleste dovrà dare il meglio di sé per tentare di portarsi a casa la vittoria e in vista della partita si è espresso Marco Ballotta, ex portiere della squadra, a La Gazzetta dello Sport.

Marco Ballotta a La Gazzetta dello Sport

Sulla rimonta dei biancocelesti contro il Bodoe/Glimt



Io sono positivo. Per me i biancocelesti hanno le carte in regola. Il Bodo in casa è forte e il suo percorso è eccezionale, ma in trasferta lascia perplesso. I norvegesi non ripeteranno all’Olimpico la gara dell’andata.

Poi, ovviamente, il passaggio del turno della Lazio dipenderà da come nascerà la partita. Però i giocatori devono ricordarsi che c’è sempre tempo per fare due gol, senza avere frenesia. Anche perché se si attacca a testa bassa dal 1’ si rischia di perdere l’equilibrio.

Sull'importanza di superare il turno



Molto. Ricordo le mie gare in Europa con i biancocelesti (fine anni Novanta, inizi Duemila , ndr): nello stadio si respirava un’atmosfera

magica. Credo sia importante per la storia, ma anche per la soddisfazione di piazza e allenatore. Per Baroni sarebbe un traguardo inaspettato meno di un anno fa. Inoltre la qualificazione darebbe alla squadra anche una bella spinta per le partite che verranno

Se la Lazio può classificarsi tra le prime 4 in Serie A