25° anniversario, Cragnotti: "La mia era una squadra fatta di veri uomini. Alla Lazio auguro…”

A 22 anni dall'ultima visita, quest'oggi 13 maggio 2025, Sergio Cragnotti fa ritorno a Formello alla vigilia del 25° anniversario del 14 maggio del 2000, giorno dell'ultimo scudetto vinto dalla Lazio, e sarà accolto al Centro Sportivo di Formello per la prima volta dal suo successore, il Presidente Claudio Lotito.

Il ritorno dello storico Presidente del secondo scudetto biancoceleste è dovuto al ricordo di questo importante anniversario, a cui è stato dedicato il nuovo libro di Manuele Baiocchini e Valerio Spina "Diluvio e Delirio - lo Scudetto più incredibile di sempre". Un ritorno che tocca il cuore di un'intera generazione laziale e che risveglia la memoria di uno dei momenti più importanti della storia recente biancoceleste.

Volevo ringraziare il presidente Lotito. È cambiata una società viviamo un'altra epoca, in cui abbiamo vissuto momenti particolari. Roma e Lazio volevano uscire fuori dall'enigma di provincialità. Si voleva ribaltare l'egemonia delle squadre del nord e si cercò di portare avanti un progetto per far vivere ai tifosi una nuova era. Con tanti sacrifici ci siamo riusciti. Quelli uomini sono stati poi uomini di successo come Simeone, Inzaghi, squadra fatta dai veri uomini che lottavano con tutti i mezzi. Auguro alla Lazio che ci possa far rivivere qui momenti, anche rispettando i valori che il Presidente tende a richiamare.