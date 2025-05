Premio Maestrelli, Rovella: "Felice di essere il testimonial"

Premio Maestrelli, la consegna a Rovella

Anche Rovella, oltre a Baroni, è stato insignito del "Premio Maestrelli". Il centrocampista, proprio come l'allenatore, non ha potuto essere presente a Cassino per ritirare il premio di persona, ma ha comunque voluto esprimere la sua gratitudine con un videomessaggio rivolto al pubblico.

Queste le sue parole: