Mandas-Lazio, si rinnova il rapporto tra il portiere e la squadra: i dettagli del contratto

La rosa biancoceleste sembra aver ritrovato il suo ritmo, infatti, dopo il terribile pareggio contro il Venezia, squadra a rischio retrocessione, è arrivata la vittoria contro il Milan, grazie al gol del capitano Mattia Zaccagni e del rigore al 98' battuto dall'attaccante Pedro. Ogni membro della squadra sta mostrando una grande crescita, ad esempio Gustav Isaksen ha mostrato ottime prestazioni nelle ultime partite, merito anche del mister Marco Baroni che ha fiducia in ogni membro della rosa. Dopo il trionfo a San Siro in Serie A è in arrivo un nuovo incontro per la Lazio, infatti, domani 6 marzo alle ore 21:00 si disputerà il match contro il Viktoria Plzen, partita valida per gli ottavi di finale di Europa League. Sono molte le scelte che dovrà fare il tecnico, tuttavia, è certo chi difenderà la porta biancoceleste, vale a dire, Christos Mandas, il quale, come riportato su Il Messaggero, ha ufficialmente rinnovato il contratto con la Lazio.

Christos Mandas-Lazio: i dettagli del contratto

Come riportato su Il Messaggero, il portiere della Lazio Christos Mandas ha finalmente rinnovato il contratto. Poco dopo febbraio si era sbloccata la situazione tra l'ex Ofi Creta e la dirigenza biancoceleste, e ieri è arrivata la firma dell'accordo. Il biancoceleste ha rinnovato fino all'anno 2029, inoltre, è passato da 180 mila euro di stipendio a circa 800 mila. Un grande cambiamento che il portiere si è meritato grazie alle sue ottime prestazioni. Per l'acquisto del biancoceleste si era proposto il Manchester City con un'offerta di 12 milioni e il Wolverhampton, tuttavia, Mandas ha scelto di continuare ad indossare la maglia della Lazio.

