Pino Wilson: tre anni dalla scomparsa del capitano biancoceleste

Il 5 marzo dell'anno 2022 fu una giornata di profondo lutto per tutto il mondo del calcio, infatti, veniva a mancare il calciatore Pino Wilson ed oggi 5 marzo 2025 sono esattamente 3 anni dalla sua scomparsa. Oltre ad essere stato un grande calciatore, di ruolo difensore, Pino Wilson fu anche un dirigente sportivo, infatti, dall'anno 2010 ricoprì il ruolo di direttore tecnico del Cerveteri. In seguito al suo decesso, la leggenda biancoceleste fu sepolta accanto al suo ex allenatore Tommaso Mestrelli e all'ex compagno di squadra Giorgio Chinaglia, tre profondi lutti per il mondo del calcio e uomini che la tifoseria biancoceleste non potrà mai dimenticare.

Pino Wilson: la storia del capitano biancoceleste

Il difensore Pino Wilson venne acquistato dalla Società Lazio nel 1969 e scese in campo con la maglia biancoceleste per oltre 300 partite, inoltre, divenne capitanno della squadra. Durante il periodo di Wilson alla Lazio, il club riuscì a vincere per la prima volta lo scudetto in Serie A nella stagione 1973-1974, ma non solo, la squadra biancoceleste vinse anche la Coppa delle Alpi nel 1971.



