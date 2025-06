Pedullà: "Lazio-Castellanos divorzio possibile, ma ad una condizione..."

In questi giorni Sarri e la società stanno mettendo a punto le strategie per attaccare il calciomercato per regalare al Comandante una rosa all'altezza e rientrare subito in Europa. Tanti i nomi che stanno venendo accostati alla Lazio in questa mini-finestra di calciomercato, che rimarrà aperta fino al 10 luglio, ma i biancocelesti non avendo introiti UEFA dovranno ponderare bene anche sul mercato in uscita. Fabiani ha detto che non venderà i big, non resta che vedere le dinamiche del mercato che scaturiranno.

Castellanos-Lazio possibile divorzio

Secondo quanto riportato dall'esperto di calciomercato, Alfredo Pedullà, Il Taty Castellanos non rientra nella lista degli intoccabili della Lazio. Nei primi meeting di mercato è emersa la possibilità che le strade dell'attaccante argentino e della Prima Squadre della Capitale possano separarsi, ma solo di fronte ad un'offerta congrua che si aggira sui 30 milioni. Come raccolto sempre da Alfredo Pedullà, forse anche lo stesso Castellanos sta ponderando sul suo futuro, finora ci sono stati sondaggi dalla Premier League e dall'Arabia che non hanno però portato ad ulteriori passi concreti.

