Di Marzio: "Il calciomercato della Lazio dai rinnovi alle cessioni. Due nomi come mezzali…"

Il Sarri-Bis è ufficialmente iniziato, ieri il tecnico è stato a Formello per iniziare a programmare la stagione insieme alla dirigenza biancoceleste e al patron Claudio Lotito con la rosa biancoceleste che andrà potenziata e aggiustata per conformarsi il più possibile al Sarrismo.

La situazione del calciomercato della Lazio secondo Gianluca Di Marzio

Secondo quanto riportato dall'esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio, Sarri e la Lazio hanno svolto un meeting di mercato per pianificare le prossime mosse a partire dalle situazioni più urgenti in rosa come i rinnovi legati a Pedro e Vecino. Per il fantasista spagnolo si va verso un altro anno di contratto, mentre per il centrocampista uruguayano si sta ancora valutando il prolungamento. Sempre secondo quanto raccolto da Gianluca Di Marzio, la Lazio del futuro sarà più snella con la dirigenza che dovrà sfoltire la rosa, su tutti i nomi in uscita sono: Basic, Cancellieri, Pellegrini, Tchaouna e Hysaj. Mentre per quel che riguarda il mercato in entrata l'obiettivo è quello di reintegrare Cataldi, a meno che la Fiorentina non eserciti l'opzione che ha in suo favore. Per il 4-3-3 di Sarri manca una mezzala ed in questo ruolo i due indiziati principali che continuano a piacere alla Lazio sono Fabbian e Fazzini.

