Roma ko allo stadio Olimpico: il Viktoria Plzen vince 2-1

Serata amara per la Roma, che all’Olimpico cade 1-2 contro il Viktoria Plzen nella sfida valida per la fase a gironi di Europa League.

Roma sorpresa dal Viktoria: difesa distratta e pochi lampi in avanti

I cechi, organizzati e cinici, hanno sfruttato al meglio le disattenzioni della retroguardia giallorossa, portandosi in vantaggio già nel primo tempo. La reazione della squadra di Gasperini è arrivata solo a tratti, con poche occasioni realmente pericolose e un atteggiamento troppo prevedibile nella costruzione del gioco.



Europa League - LazioPress

Un passo falso che complica la corsa alla qualificazione

Il Viktoria ha portato a casa tre punti preziosi e sorprendendo il pubblico dell’Olimpico. Per la Roma si tratta di un passo falso che rischia di pesare nella corsa alla qualificazione ai sedicesimi di finale.