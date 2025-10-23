Lazio, allarme in infermeria: Tavares si ferma ancora

Non si placa l’emergenza infortuni in casa Lazio. Come riportato da Cittaceleste.it, il difensore Nuno Tavares si è fermato questa mattina durante l’allenamento a Formello, accusando un nuovo fastidio di natura muscolare. Si tratterebbe del decimo stop muscolare stagionale per la squadra biancoceleste, un dato che inizia a destare più di una preoccupazione nello staff tecnico e medico.

Decimo problema fisico della stagione: la situazione preoccupa

Il giocatore, arrivato in estate con l’obiettivo di garantire spinta e freschezza sulla corsia sinistra, non è riuscito finora a trovare continuità, complice una serie di problemi fisici che ne hanno rallentato l’inserimento nei meccanismi di squadra.

Nuno Tavares - Via onefootball (Photo by Alessandro Sabattini/Getty Images)

Domani gli esami per valutare l’entità dell’infortunio

Nelle prossime ore Tavares si sottoporrà a esami strumentali per valutare la gravità del problema e i possibili tempi di recupero. La speranza di Sarri e del suo staff è che si tratti soltanto di un affaticamento, ma la prudenza resta d’obbligo. Con il calendario fitto tra campionato ed Europa League, ogni nuovo infortunio rischia di complicare ulteriormente la gestione della rosa, già ridotta in alcune zone del campo. La Lazio, che spera di ritrovare al più presto tutti i suoi effettivi, dovrà ora fare i conti con un’altra tegola in un momento chiave della stagione.