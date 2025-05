La 37° giornata di Serie A avrà tutte le partite in programma domenica: il comunicato

La Lega Serie A attraverso un comunicato ufficiale pubblicato sul proprio sito ha reso noto che al momento tutte le partite in programma per la penultima giornata di campionato si giocheranno domenica 18 maggio. Questa programmazione potrebbe variare nel caso che Genoa-Atalanta ed Hellas Verona-Como diventino non influenti per la classifica. Per avere gli orari e date ufficiali occorrerà attendere martedì 13 maggio.

La 37ª giornata di Serie A Enilive si giocherà tutta domenica 18 maggio, martedì 13 verranno comunicati orari e programmazione TV

Bisognerà attendere ancora qualche giorno, per capire quali partite potranno essere decisive per Scudetto, corsa ad un posto in Europa e lotta per non retrocedere, per conoscere gli orari della penultima giornata di Serie A Enilive.

La cosa certa, al momento, è che tutte e dieci le sfide valevoli per la 37^ giornata si giocheranno domenica 18 maggio, a meno che Genoa-Atalanta ed Hellas Verona-Como diventino ininfluenti ai fini del piazzamento in classifica. In questo caso verrebbero spostate a sabato 17 maggio, rispettivamente alle 20.45 e alle 18.00.

Una volta conclusa la 36ª giornata, orari e programmazione televisiva verranno comunicati martedì 13 maggio.