Lazio, infortuni Dele-Bashiru e Rovella: ipotesi stop lunghi dopo il derby
Il nigeriano avrebbe riportato una lesione al flessore, mentre per Rovella resterebbe in ballo l’ipotesi operazione per la pubalgia.
La Lazio rischia di perdere due pedine importanti dopo il derby perso 0-1 contro la Roma. Dele-Bashiru avrebbe lasciato il campo già al 12’, mentre Rovella sarebbe stato costretto a fermarsi al termine del primo tempo.
Secondo i primi accertamenti, Dele-Bashiru avrebbe riportato una lesione di primo grado al flessore. Se effettivamente venisse confermata la diagnosi il centrocampista potrebbe rientrare dopo la sosta delle nazionali di Ottobre.
Situazione più delicata per Rovella, i cui problemi sarebbero legati ancora una volta alla pubalgia. Per il centrocampista si dovrebbe valutare anche l’eventuale ricorso a un’operazione, che lo terrebbe fuori per circa 50 giorni. Il problema persiste da diverso tempo e nei prossimi giorni il giocatore dovrebbe sottoporsi a nuovi esami per decidere la strada da seguire.
Il tecnico Maurizio Sarri resterebbe dunque in attesa di capire se potrà recuperare i due centrocampisti o se dovrà rinunciare a lungo a entrambi nelle prossime sfide di campionato.