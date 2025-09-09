Infortunio Lazzari, il terzino a Villa Mafalda per accertamenti - FOTO

Tegola Lazio, Manuel Lazzari ha riportato un fastidio muscolare, accusato nel corso di un allenamento venerdì scorso. Una brutta batosta per Sarri che dovrà fare a meno del suo terzino classe 1993. Ma proprio nel pomeriggio di oggi, il difensore si è recato a Villa Mafalda per eseguire degli accertamenti sull'infortunio. Come riporta la pagina social della clinica: “Un check per ritornare presto in forma”.

Infortunio Lazzari, quante sfide salterà il terzino

A far penare il calciatore sarebbe sempre il polpaccio destro, che tanto gli ha dato problemi nelle scorso annate. Secondo quanto raccolto nell'edizione odierna de Il Messaggero, l'ex SPAL potrebbe essere out per i prossimi due impegni dei biancocelesti: Sassuolo e Roma.

Il post