Calciomercato Lazio, la cessione di Mandas può portare ad un record: ecco quale

Con il mercato di gennaio ancora in corso, qualche calciatore del club biancoceleste potrebbe ancora essere ceduto, come nel caso di Christos Mandas che, in poco meno di una stagione, è passato dall'essere titolare indiscusso a non alzarsi mai dalla panchina.

Cessione Mandas: il record delle plusvalenze

Come riportato dall'edizione odierna de Il Messaggero, l'ex Ofi Creta era arrivato alla Lazio per un milione di euro ed ora, con l'offerta dalla Premier League di circa 15 milioni, la sua cessione potrebbe infrangere uno storico record e stabilirne uno nuovo. Nella stagione 2017-2018, infatti, le cessioni di Keita Balde al Monaco, Hoedt al Southampton e Biglia al Milan avevano portato nelle casse del club circa 63 milioni di euro ed ora, considerando i 47 milioni di plusvalenze generati dalle uscite di Taty, Guendouzi e Tchaouna, se dal trasferimento di Mandas ne arrivassero 17, si arriverebbe a quota 64, stabilendo un nuovo record.

Calciomercato Lazio: Christos Mandas verso la Premier League

Come riportato dal Corriere dello Sport, il portiere greco sembra aver già iniziato a preparare le valigie per il trasferimento al Bournemouth, tuttavia, le due Società devono prima riuscire a trovare un punto d'intesa, infatti, mentre il Ds Tiago Pinto chiede un'operazione con diritto di riscatto, Lotito e Fabiani pretendono almeno 15 milioni di euro e un prestito oneroso con obbligo di riscatto. Soltanto la chiusura del mercato potrà togliere ogni dubbio e rivelare il futuro dei due calciatori.