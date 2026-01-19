Calciomercato Lazio, sfuma l'obiettivo Timber: Fabrizio Romano spiega il motivo

Fabrizio Romano ha rivelato sui social un importante notizia riguardo Quinten Timber, centrocampista del Feyenoord e nel mirino biancoceleste

Michelle De Angelis /
Photo by Dean Mouhtaropoulos/Getty Images via onefootball
Quinten Timber, centrocampista del Feyenoord, era uno dei principali obiettivi della Società biancoceleste per sostuire Matteo Guendouzi, acquistato dal Fenerbahce per circa 28 milioni di euro, tuttavia, da come rivelato da Fabrizio Romano sui social, sembra che la Lazio dovrà continuare a cercare.

Fabrizio Romano sui social

ULTIM'ORA: L’Olympique Marsiglia è pronto a ingaggiare Quinten Timber, CI SIAMO QUASI. Raggiunto l'accordo verbale con Timber sull'ingaggio... e trattative alle fasi finali con il Feyenoord per il costo del cartellino. ​Gli ultimi dettagli tra i club saranno definiti nelle prossime 24 ore, la decisione è stata presa: Timber vuole unirsi all'OM AL PIÙ PRESTO. In arrivo molto presto al Velodrome. 


Il post

