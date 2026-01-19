Calciomercato Lazio, sfuma l'obiettivo Timber: Fabrizio Romano spiega il motivo

Quinten Timber, centrocampista del Feyenoord, era uno dei principali obiettivi della Società biancoceleste per sostuire Matteo Guendouzi, acquistato dal Fenerbahce per circa 28 milioni di euro, tuttavia, da come rivelato da Fabrizio Romano sui social, sembra che la Lazio dovrà continuare a cercare.

ULTIM'ORA: L’Olympique Marsiglia è pronto a ingaggiare Quinten Timber, CI SIAMO QUASI. Raggiunto l'accordo verbale con Timber sull'ingaggio... e trattative alle fasi finali con il Feyenoord per il costo del cartellino. ​Gli ultimi dettagli tra i club saranno definiti nelle prossime 24 ore, la decisione è stata presa: Timber vuole unirsi all'OM AL PIÙ PRESTO. In arrivo molto presto al Velodrome.