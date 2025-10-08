Rebus Taty, ancora poca continuità sotto porta: la Lazio deciderà a gennaio cosa fare

Dopo queste prime sei giornate di campionato, il Taty non è ancora riuscito a fare il salto definitivo con la Lazio: decisivo a Genova, ma di nuovo spento e lezioso con il Torino, ancora prima brillante con il Verona e superficiale con il Sassuolo. L’argentino vanta due goal e tre assist sinora, ma manca sempre la continuità.

Un giocatore senza continuità

Come riporta Il Messaggero, le 10 reti dell’ultimo campionato non possono più bastare a Sarri e alla Lazio: Castellanos a tecnica e visione, lega il gioco, ma deve essere più cinico e pronto sottoporta, facendo goal meno belli ma più funzionali e utili. Il c.t. dell’Argentina anche stavolta non lo ha convocato e i due slot sono bloccati da Julian Alvarez e la Lautaro Martínez, il terzo è ancora da decidersi e castellano vuole occuparlo a tutti i costi. È stato confermato dal giocatore che quest’estate sia pervenuto a Formello un corteggiamento importante del Flamengo che, però, lui non ha mai davvero considerato come un’opzione valida per la sua carriera. Insomma, nulla ha potuto tentare un far vacillare Castellanos, ma discorso diverso sarà se si presenterà un buon club dello stesso livello della Lazio. Fra giugno e luglio c’erano stati sondaggi da Villarreal, Betis, Nottingham Forest, Everton, Burnley, West Ham e Walverhapton. Lotito e Fabiani lo hanno blindato subito dopo aver scoperto del blocco del mercato, nonostante il giocatore non fosse così contento del ritorno di Sarri.

