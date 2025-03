Lazio-Torino: i tifosi sono pronti a sostenere la squadra, il dato sui tagliandi venduti

Il club biancoceleste guidato dal mister Marco Baroni si prepara a riscendere in campo per affrontare il Torino e cancellare l'incubo di Bologna, con la speranza di riguadagnarsi la sua posizione nel campionato di Serie A. Il match in programma stasera alle ore 20: 45, visibile sulla piattaforma Dazn, permetterà alla Lazio di tentare di spezzare la maledizione dell'Olimpico, dove negli ultimi 10 incontri sono arrivate soltanto due vittorie, una contro il Monza e un'altra in Lazio-Real Sociedad.

Lazio - Fraioli

Lazio-Torino: i dati sui biglietti venduti

La rosa guidata dal mister Marcon Baroni ha una nuova possibilità di portarsi a casa la vittoria e soprattutto i tre punti, grazie ai quali potrebbe tornare ad occupare la 6a posizione in classifica di Serie A, infatti, stasera scenderà in campo contro il Torino, squadra che viene da tre vittorie, un pareggio ed una sconfitta. I tifosi biancocelesti sono pronti a sostenere il proprio club, infatti, da come riporta il Corriere dello Sport, i biglietti venduti sono circa 7.500, ai quali si aggiungono i 29.036 abbonati, per un totale di 37.000 presenze, tuttavia, resta ancora qualche ora per comprare i tagliandi, perciò il numero di tifosi che andranno all'Olimpico per sostenere la rosa biancoceleste potrebbe aumentare.

