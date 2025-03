Lazio: i numeri dei biancocelesti dopo la pesante sconfitta contro l'Inter

La rosa biancoceleste si prepara a scendere nuovamente in campo, infatti, stasera alle ore 20:45 si disputerà Lazio-Torino, una partita importante per tentare di far dimenticare a tutti i tifosi l'incubo di Bologna e per riconquistare la posizione Champions, soprattutto dato che, dopo il trionfo della Fiorentina e della Roma, il club biancoceleste è sceso in 7a posizione ed ha perso la supremazia cittadina. Il match di stasera non sarà facile per la squadra di Baroni, infatti, nelle ultime 5 partite il Toro ha totalizzato 10 punti mentre i biancocelesti soltanto 6, ottenuti in seguito a 3 pareggi, una vittoria contro il Milan e la pesante sconfitta contro i rossoblu, la quale sembra una replica della caduta contro l'Inter.

I numeri del biancocelesti dopo la caduta contro i neroblu

La sconfitta per il 6-0 contro il club di Inzaghi ha rappresentato l'inizio del declino del club biancoceleste, infatti, fino a quel momento, la Lazio, aveva ottenuto 31 punti in 15 giornate, una media di 2 a partita. Il club guidato dal mister Marco Baroni non è riuscito a recuperare bene dalla dolorosa sconfitta, infatti, da quel momento è riuscito ad ottenere soltanto 20 punti in 14 incontri, ma non solo, all'inizio la Lazio si trovava a 16 punti dalla Roma, 11 dal Bologna, 8 dalla Juventus e 5 dal Milan, una sitazione ben diversa da quella attuale. Se si considerasse soltanto il 2025, la rosa biancoceleste si troverebbe in 11a posizione con un totale di 16 punti, gli stessi di Udinese e Genoa ma a 3 punti sotto il Torino.

I dati della difesa biancoceleste

Il club guidato dal tecnico Marco Baroni è tra gli ultimi posti nella classifica della difesa del campionato di Serie A, infatti, la Lazio ha subito ben 41 reti, soltanto una in più rispetto al Venezia che si trova in penultima posizione. Oltre al terribile dato riguardo la difesa, c'è un altro aspetto che preoccupa il mister, infatti, negli ultimi 10 incontri all'Olimpico sono arrivate soltanto due vittorie, una contro il Real sociedad in Europa League ed un'altra nel match contro il Monza.