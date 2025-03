Lazio-Torino, tutte le attività della serata: da Salas alla speciale maglia nel riscaldamento

Questa sera toccherà alla Lazio chiudere la 30° giornata di Serie A e lo farà ospitando il Torino di Paolo Vanoli. La sfida ai Granata sancirà l'inizio del tour de force biancoceleste che Baroni e i suoi sperano di prolungare fino alla fine della stagione, le prossime partite saranno decisiva ma intanto bisogna rispondere sul campo ai risultati positivi delle competitors che hanno momentaneamente allungato in classifica.

Depositphotos

La S.S. Lazio questa sera in occasione di Lazio-Torino ha ricordato attraverso un comunicato ufficiale tutte le attività che si svolgeranno: dall'omaggio al “Matador” Salas, che verrà a salutare i tifosi biancocelesti sotto la Curva Nord, a tutte le iniziative le iniziative per il sociale come la campagna “Share The Good”, la raccolta sangue AVIS. Inoltre i calciatori biancocelesti scenderanno in campo nel riscaldamento con una speciale maglia dedicata Giornata Nazionale dell’Autismo; infine sarà presente allo stadio anche la squadra Special della S.S. Lazio, La Lepre e La Tartaruga.

