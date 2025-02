Posticipato il rinnovo di Gila in biancoceleste: la situazione

Mario Gila è ormai diventato un vero e proprio pilastro nella difesa biancoceleste, la sua versatilità in campo gli consente anche di ricoprire più ruoli: dati momenti di emergenza estrema come contro il Braga, utilizzato come mediano, o come contro il Cagliari all'uscita forzata di Hysaj, il difensore spagnolo è stato spostato sulla destra e ha sostituito perfettamente il ruolo da terzino del calciatore albanese, tra l'altro ruolo a lui già noto agli inizi.

Rinnovo Gila: l'incontro a Formello

Le caratteristiche da difensore moderno e la crescita avvenuta proprio in biancoceleste lo rendono un Uomo-mercato. Come riporta il Corriere dello Sport nell'edizione odierna, c'è stato già un incontro a inizio mercato invernale tra il ds Fabiani e il manager di Gila, Alejandro Camano, stesso di Lautaro Martinez, per valutare il rinnovo del difensore spagnolo. Seppure sia stato un incontro senza alcuna trattativa, tale decisione andrà posticipata per il futuro.

A giugno la decisione definitiva

Fabiani e Camano saranno pronti a riparlarne direttamente a giugno e le valutazioni verranno prese anche in base alle possibili richieste: nel caso in cui non arrivassero offerte nella prossima sessione di mercato, il giocatore sarà maggiormente vicino al rinnovo con la Lazio, con cui, tra l'altro, è in scadenza nel 2027.