Capitolo Flaminio, nuovo incontro tra Lotito e Gualtieri

Entra nel vivo la corsa per il Flaminio, nella mattina di domani alle 9:30 è in programma un nuovo incontro al Campidoglio tra Claudio Lotito, patron biancoceleste, e il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri. Secondo quanto riporta l'ANSA, il presidente della Lazio sarà a casa del sindaco romano per presentare lo studio di pre-fattibilità, composto da oltre duecento pagine riguardanti la ristrutturazione della struttura romana, come aveva già anticipato lo stesso Lotito, per il progetto dello Stadio Flaminio.

L'incontro

Oltre al sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, saranno presenti all'appuntamento anche l'assessore allo sport Alessandro Onorato, quello al patrimonio e alle unità abitative Andrea Tobia Zevi, l'assessore alla mobilità Eugenio Patanè e Maurizio Veloccia, assessore all'urbanistica.

Cosa prevede il progetto

Nello studio di pre-fattibilità sono previste due ipotesi riguardanti la copertura o meno dello stadio, invece per ciò che concerne la capienza si valuta un range tra i 40.000 e i 50.000 spettatori.