ULTIM'ORA ATALANTA: Juric non è più l'allenatore della squadra
Appena giunta la notizia dell'esonero di Juric dall'Atalanta, squadra che aveva iniziato ad allenare dopo l'addio di Gasperini: il comunicato ufficiale.
Ivan Juric, dopo solo 11 giornate in panchina con l'Atalanta, è stato esonerato quest'oggi.
Il tecnico croato, infatti, non aveva tenuto fede al lavoro fatto da Gasperini fino alla stagione scorsa, portando la squadra bergamasca a perdere l'ultima partita 3-0 contro il Sassuolo.
Come riportato da Gianluca Di Marzio, inoltre, al post del tecnico croato potrebbe subentrare Roberto Palladino, ex mister della Fiorentina. L'accordo trovato risulterebbe comprendere un contratto di un anno e mezzo, con data di scadenza fissata a giugno del 2027.
La panchina di Juric
L'esonero deriva sicuramente da molti fattori, ma i principali ricadono sui risultati della squadra neroazzurra, che non vince dal 21 settembre contro il Torino. Dopo questo match, infatti, l'Atalanta ha collezionato una serie di pareggi e le ultime due sconfitte hanno segnato l'addio del tecnico croato.
Il comunicato stampa
Ivan Jurić non è più l’allenatore dell’Atalanta
Atalanta BC comunica che Ivan Jurić è stato sollevato dall’incarico di allenatore della Prima Squadra assieme ai suoi più stretti collaboratori, vale a dire Matteo Paro, Miguel Veloso, Paolo Barbero, Stjepan Ostojić e Michele Orecchio.
Atalanta BC ringrazia Ivan Jurić e il suo staff per l’impegno profuso, augurando loro il meglio per il futuro.