ULTIM'ORA ATALANTA: Juric non è più l'allenatore della squadra

Ivan Juric, dopo solo 11 giornate in panchina con l'Atalanta, è stato esonerato quest'oggi.

Il tecnico croato, infatti, non aveva tenuto fede al lavoro fatto da Gasperini fino alla stagione scorsa, portando la squadra bergamasca a perdere l'ultima partita 3-0 contro il Sassuolo.

Come riportato da Gianluca Di Marzio, inoltre, al post del tecnico croato potrebbe subentrare Roberto Palladino, ex mister della Fiorentina. L'accordo trovato risulterebbe comprendere un contratto di un anno e mezzo, con data di scadenza fissata a giugno del 2027.

La panchina di Juric

L'esonero deriva sicuramente da molti fattori, ma i principali ricadono sui risultati della squadra neroazzurra, che non vince dal 21 settembre contro il Torino. Dopo questo match, infatti, l'Atalanta ha collezionato una serie di pareggi e le ultime due sconfitte hanno segnato l'addio del tecnico croato.

Il comunicato stampa