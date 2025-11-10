L'ex Lazio Muriqi è il terzo capocannoniere della storia del Maiorca

Vedat Muriqi è diventato il terzo capocannoniere della storia della sua attuale squadra, il Maiorca. Contro il Getafe, l'ex biancoceleste ha segnato il gol decisivo del match, arrivando a contare sei reti in dieci partite giocate.

La stagione di Muriqi

Come riporta TMW, l'ex Lazio ha raggiunto il traguardo di 40 gol in Liga, arrivando a sole 6 reti di differenza dal secondo miglior realizzatore del Maiorca: Juan Arango.

Il club isolano lo idolatra anche perché si tratta di colui che, in questa stagione, ha segnato la metà dei gol totali della squadra.

Le sue dichiarazioni dopo il Getafe e il ritiro in Nazionale

È un gol preparato, sapevamo che con i palloni lunghi in profondità loro soffrivano. Samu Costa ha fatto un grande passaggio e Mojica è stato bravo ad andare a prenderlo.

Ha detto una volta finita la partita contro il Getafe.

Adesso Muriqi pensa ad una sola cosa: il sogno Mondiale con la nazionale kosovara, che nel fine settimana affronterà la Slovenia; martedì, invece, la Svizzera.