Oltre 5 milioni di spettatori su DAZN, complice il big match Inter-Lazio

Terminato il match Inter-Lazio di domenica sera, la piattaforma streaming DAZN ha totalizzato ben 5.916.523 spettatori in quest'ultima giornata di campionato di Serie A, più del 18% di crescita rispetto la scorsa stagione.

I dati dell'undicesima giornata di Serie A

A differenza della scorsa, l'undicesima giornata di Serie A ha sfiorato i 6 milioni di spettatori su DAZN, con un incremento del 18% rispetto alla scorsa stagione, quando gli spettatori erano stati pochi più di 5 milioni.

I match più seguiti

A far innalzare questi dati sono stati i due big match: Inter-Lazio, che ha visto la vittoria dei neroazzurri per 2-0; Juventus-Torino, che a differenza della prima partita, si è conclusa con uno 0-0.

E' stato proprio il primo match a totalizzare ben 1.326.487 spettatori; il secondo, invece, circa 1.200.000.