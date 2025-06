Gregucci: "Su Loftus-Cheek mi fido di Sarri. Se arriva un'offerta irrinunciabile devi…"

Tutti le squadre, tranne quelle impegnate nel Mondiale per Club che inizierà questa notte, hanno terminato la stagione e i dirigenti stanno già impiegando le loro risorse per costruire la rosa della prossima annata. Il calciomercato la farà da padrona in questi mesi e la Lazio dovrà essere brava a trovare una linea comune con Mister Sarri per organizzare un roster competitivo in vista della prossima stagione che vedrà i biancocelesti impegnati solamente in Serie A e Coppa Italia.

Ai microfoni di Radiosei è intervenuto l'ex giocatore biancoceleste: Angelo Adamo Gregucci, che ha commentato la situazione che sta vivendo la Lazio e i rumors di calciomercato.

Le parole di Gregucci a Radiosei

Loftus-Cheek? Mi fido di Sarri e delle proposte in entrata che farà al club. E’ un giocatore che lui ha allenato al Chelsea, è molto funzionale al calcio del tecnico toscano. Per quanto riguarda il rifiuto alla proposta economica di 40 milioni per Mario Gila vanno fatti i conti con la metà del ricavato da girare al Real Madrid. Evidentemente l’offerta non è stata considerata congrua. L’acquisto di Baturina del Como è esattamente quello che si dovrebbe fare ora. Investire su talenti per poi ricavare più soldi dopo averli valorizzati. La Lazio questa intenzione non l’ha interrotta. Il mercato è lungo e ci saranno opportunità che ora non si vedono. Confermare l’ossatura è il programma iniziale, poi magari il mercato cambia e sarai chiamato a rinunciare giocatori che ora non stai cedendo. Poi, però, devi essere pronto ad intervenire con delle idee in entrata che possono accrescere il tuo patrimonio. Se arriva un’offerta irrinunciabile devi farti trovare pronto con competenza e lungimiranza.

Su Provstgaard

