Taremi out con l'Inter: bloccato in Iran salterà il Mondiale per club

Andiamo oltre il calcio in questo caso con aggiornamenti importanti. In Medio Oriente sono giorni tragici per la guerra, scoppiata improvvisamente, tra Israele ed Iran. Una notizia che va a scuotere il mondo intero in ogni sua sfaccettatura compreso il calcio. In questo caso il tema va a toccare la società Inter ed in particolare un suo attaccante, Mehdi Taremi. Quest'ultimo è rimasto bloccato nella città di Teheran, dagli aeroporti di Teheran infatti sono stati sospesi tutti i voli a causa degli attacchi dell'aviazione israeliana. Il calciatore, quindi, non raggiungerà la sua squadra impegnata in America per il Mondiale per club.

Maggiori dettagli su quanto sta accadendo

Gli aggiornamento sono continui e non lasciano ben sperare sopratutto per le dichiarazioni ( tese ) dei rispettivi capi di Stato. Ore drammatiche in Medio Oriente. Dopo l'attacco israeliano sugli obiettivi nucleari e militari iraniani, la risposta del regime di Teheran con il lancio di missili su Tel Aviv e Gerusalemme. Inevitabilmente è coinvolto anche lo sport con personaggi legati a territorio e nazionalità. Le lacrime dei pallavolisti iraniani in Nations League, raggiunti dalla notizia dello scoppio del conflitto dopo la partita persa contro gli USA in Brasile. Ma non solo. A Teheran è infatti rimasto bloccato Mehdi Taremi. L'attaccante dell'Inter avrebbe dovuto raggiungere i compagni negli USA per il Mondiale per Club, ma il conflitto in corso ha bloccato il traffico aereo in Iran e quindi gli aeroporti del paese sono al momento tutti bloccati. Il giocatore non raggiungerà quindi l'Inter impegnata in America per il Mondiale per Club. Con lo spazio aereo chiuso, e i bombardamenti continui sul territorio iraniano, diventa troppo rischioso quindi provare a trovare una soluzione alternativa per potersi muovere via terra. La conferma del club nerazzurro che si è mantenuto in costante contatto nelle ultime ore con il giocatore.

I numeri di Taremi della stagione all'Inter

Un'annata non semplice per il calciatore iraniano. Mehdi Taremi è arrivato circa un anno fa a parametro zero. Alle spalle una importante esperienza con il Porto in cui lo ha visto protagonista; tutt'altro è avvenuto a Milano sponda nerazzurra in cui la punta ha collezionato 26 presenze segnando un solo gol. Numeri a parte, Taremi, ha dovuto combattere anche con diversi problemi fisici e prestazioni che non hanno convinto l'ambiente interista. Il Mondiale per club poteva essere occasione di riscatto per il calciatore ma purtroppo i problemi che abbiamo descritto in precedenza hanno messo un freno a questa sua opportunità.