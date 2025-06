Tanti Auguri Massimo Oddo: l'ex difensore biancoceleste compie 49 anni

Tanti auguri Massimo Oddo, l'ex difensore del club biancoceleste festeggia oggi il suo 49° compleanno. Dopo aver giocato per molti anni a calcio nel ruolo di terzino destro, nel 2012 ha appeso gli scarpini ed ha iniziato la sua carriera da allenatore, infatti, da febbraio 2025 diventa il nuovo tecnico del Milan Futuro, seconda squadra rossonera che milita in Serie C. Nel 2021-2022, inoltre, Oddo ha lavorato come opinionista sportivo per Sport Mediaset e Prime Video, ruolo che ha ripreso nelle stagioni 2023-2024 e 2024-2025 per gli incontri di Champions League.

Massimo Oddo: gli auguri della Società biancoceleste

Massimo Oddo: il curriculum calcistico e il periodo alla Lazio

Massimo Oddo ha cominciato la sua carriera calcistica nelle giovanili del Renato Curi e del Milan, per poi esordire nelle prima squadra di entrambi i club, tuttavia, durante il periodo nei rossoneri, dove ha trascorso le stagioni 1993-1995, 2007-2008 e 2009-2011, totalizzando 56 presenze e realizzando 2 gol, il terzino destro è stato mandato in prestito in varie squadre, tra le quali risaltano il Monza, dove è sceso in campo in 34 occasioni ed ha mandato 4 palloni in porta, il Bayern Monaco, club nel quale conta 18 presenze, e il Lecce, dove è stato schierato in 27 partite. Massimo Oddo ha indossato anche la maglia del Napoli, Verona e della Lazio, club dove ha trascorso ben 4 stagioni e mezzo disputando 172 partite e mandando 17 volte e il pallone in rete avversaria. Durante il periodo nelle aquile, il terzino ha indossato la fascia da Capitano tra il 2006 e il 2007 ed ha partecipato alla vittoria della Coppa Italia nella stagione 2003/2004.