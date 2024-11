MOVIOLA LAZIO-PORTO | Buona gestione per la terna arbitrale

Stadio Olimpico, ore 21.00 va in scena Lazio-Porto. L'arbitro del match è Georgi Kabakov di nazionalità bulgara e con una certa esperienza nel dirigere gare europee. Il fischietto bulgaro è chiamato fin da subito a dover giudicare tanti falli, contrasti e 22 uomini che sono scesi in campo con grande grinta e voglia di vincere. Questo porta ad una serie di falli reciproci, spesso anche duri e che richiedono un'attenta valutazione da parte della terna arbitrale. Un primo tempo che già dice molto, fioccano tanti cartellini e tanti interventi al limite. Analizziamo meglio la moviola.

Le valutazioni arbitrali del primo tempo

Una partita, quella tra Lazio e Porto, che parte subito a ritmi altissimi. Un pressing reciproco asfissiante che porta ad entrate decise. Al minuto 3 è Gigot protagonista di un brutto intervento. Il difensore francese cerca di recuperare un pallone a centrocampo e sferra una zampata violenta a Eustaquio, giallo indiscutibile. Al 14simo minuto ammonito un giocatore del Porto, Namaso compie un intervento fortemente in ritardo su Guendouzi. Ammonito al minuto 27 Zaccagni: entrata fuori tempo e pericolosa su Fernandes, un tackle sconsiderato per l'ala laziale. Al 30simo arriva un giallo non per fallo ma per proteste, Omorodion del Porto si lamenta eccessivamente con l'arbitro. Minuto 39, altro giallo, ancora in casa portoghese, Nehuen Perez commette un intervento molto simile a quello che ha portato il giallo a Zaccagni proprio sul capitano biancoceleste, scivolata pericolosa. Primo tempo che finisce col vantaggio della Lazio di 1-0 con gol di Romagnoli.

La moviola del secondo tempo

Il trend della partita è lo stesso del primo tempo. Due squadre che vanno a mille e non lasciano all'avversario alcun pallone. Una lotta continua a livelli agonistici difficilmente da vedere. L'arbitro Kabakov continua con lo stesso criterio di giudizio. Al minuto 54 l'unica sbavatura dell'arbitro bulgaro, la Lazio scende in attacco, azione corale e un doppio fallo non fischiato, prima su Nuno Tavares e poi su Zaccagni, un doppio contrasto, anche duro, che non è stato minimamente fischiato. Al minuto 81 giallo per Guendouzi, trattenuta fin troppo vistosa sull'avversario del Porto, giusta la sanzione per il francese. 94simo, tanta frustrazione e nervosismo in casa portoghese per il gol appena subito e arriva un giallo per Pepe a causa di proteste verso l'arbitro. Termina il match con la Lazio che batte un ottimo Porto per 2-1.