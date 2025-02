Quante sorprese in questo turno di Serie A! La Lazio può sorridere

E’ stata una domenica di Serie A ricca di emozioni che si concluderà questa sera con Cagliari-Juventus. Nonostante il pareggio deludente di ieri maturato con il Venezia, la Lazio può sorridere lo stesso visti i risultati delle dirette concorrenti.

Depositphotos

Serie A, i risultati della ventiseiesima giornata

Nella giornata di ieri, Bologna e Milan hanno perso rispettivamente contro Parma e Torino non sfruttando di fatto il pareggio della Lazio. La Fiorentina di Palladino ha perso in casa del Verona: i viola sono reduci da tre sconfitte consecutive. La sorpresa più grande in negativo è stato il Napoli, battuto per 2-1 dal Como di Fabregas. Questa sera si giocherà Cagliari-Juventus, i biancocelesti guarderanno con attenzione questa partita vista la situazione di classifica.

La classifica della Lazio dopo i passi falsi delle dirette concorrenti

È stato un pareggio deludente quello di Venezia visto l’andamento della partita. Con i risultati delle altre però, la Lazio ha recuperato un punto a diverse squadre: stiamo parlando di Bologna, Milan, Napoli e Fiorentina. I biancocelesti attualmente occupano il quarto posto con quarantasette punti in attesa della sfida di questa sera della Juventus.