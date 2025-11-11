Juventus, Comolli è il nuovo amministratore delegato: il comunicato ufficiale

Aria di cambiamenti in casa Juventus: dopo l’esonero di Tudor e l’approdo di Spalletti, i bianconeri hanno ufficializzato anche il nuovo amministratore delegato. Il francese Damien Comolli, da direttore genale del club diventa il nuovo ad: questa la nota ufficiale del club.

Il Consiglio di Amministrazione di Juventus Football Club S.p.A. riunitosi oggi sotto la Presidenza di Gianluca Ferrero, ha deliberato, inter alia, in ordine alla nomina delle cariche sociali e al conferimento dei poteri agli Amministratori, nonché alla costituzione dei comitati endoconsiliari e alla nomina dei relativi membri. Il Consiglio di Amministrazione ha nominato Damien Comolli quale Amministratore Delegato, con contestuale cessazione del precedente incarico di Direttore.