Buon compleanno Diego Fuser, l'ex biancoceleste spegne 57 candeline: gli auguri della Società

Buon compleanno Diego Fuser, l'ex calciatore festeggia oggi 57 anni. Nell'arco della sua carriera, l'ormai ex centrocampista, è sceso in campo con varie squadre di Serie A, infatti, ha collezionato 35 presenze e 6 reti nel Milan ed ha disputato 32 partite nella Fiorentina, club nel quale ha centrato la rete avversaria in 8 occasioni, ma non solo, si contano anche 78 presenze nel Torino, 86 nel Parma e 15 nella Roma. Per quanto riguarda la Lazio, invece, Diego Fuser è sceso in campo in 188 occasioni in maglia biancoceleste, dove ha realizzato 35 gol.

