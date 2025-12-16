Lazio al Nasdaq di New York: il club biancoceleste entra nella finanza globale

Lazio e Nasdaq: un evento storico a Wall Street



La S.S. Lazio ha partecipato alla cerimonia ufficiale di chiusura delle contrattazioni del Nasdaq a New York, presso Times Square. Un momento di forte valore simbolico che inserisce il club biancoceleste tra le pochissime società sportive coinvolte in un evento del principale mercato tecnologico globale.

La presenza al Nasdaq conferma il percorso di crescita internazionale della Lazio, sempre più posizionata all’incrocio tra sport, media, innovazione e finanza, in un settore – la sport industry – in costante espansione e sempre più attrattivo per gli investitori globali.

Strategia internazionale e sviluppo del brand Lazio



A rappresentare ufficialmente il club sono stati Enrico Lotito, Direttore Generale del Settore Giovanile, ed Emanuele Floridi, Responsabile della Strategia e Comunicazione della S.S. Lazio.

La partecipazione a Wall Street segna l’avvio di un percorso strutturato e di lungo periodo, orientato al rafforzamento delle relazioni internazionali e alla creazione di nuove opportunità nei mercati globali.

Il progetto è supportato da advisor di alto profilo come Deloitte Legal e lo studio internazionale Rosestandt di New York, a conferma di un approccio qualificato e multidisciplinare. La cerimonia rappresenta un segnale di credibilità, solidità e visione strategica, con l’obiettivo di uno sviluppo sostenibile che integri innovazione, governance e tutela dei valori storici del club.