Insigne: "Ho ancora tanto da dare, spero possa uscire qualcosa…"

Lorenzo Insigne è il nome che più di tutti è stato accostato insistentemente alla Lazio. L'ex Napoli e Toronto ha un rapporto fortissimo con Maurizio Sarri e già in estate il suo nome era stato accostato a Formello. Poi il mercato bloccato ha complicato i piani, ma il suo nome resta forte per gennaio e durante questi mesi sono state tante le voci che lo vedevano ad un passo dai biancocelesti.

Lorenzo Insigne ai microfoni di SkySport ha parlato del suo futuro e ha anche commentato l'attuale Serie A e la Nazionale.

Le parole di Insigne a SkySport

Sono tante stagioni che nel Napoli ci sono giocatori con un minutaggio molto elevato. Quest’anno, inoltre, c’è stata anche parecchia sfortuna legata agli infortuni, ma sono convinto che il mister saprà uscire anche da questa situazione.

Tante squadre in lotta per lo scudetto?

Non mi sorprende: Inter, Milan e Napoli hanno grandi campioni. Sarà un campionato molto combattuto e potranno lottare fino alla fine, ma spero che alla fine possa essere il Napoli a trionfare.

Mercato?

Sono sereno, ho ancora tanto da dare e spero che possa uscire qualcosa.

Nazionale