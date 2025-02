Zalewski ko: Il polacco salta la partita di Coppa Italia

Nicola Zalewski, esterno polacco dell’Inter, ha recentemente accusato un infortunio muscolare durante la preparazione per la partita contro la Lazio in Coppa Italia. Gli esami clinici e strumentali a cui si è sottoposto hanno rivelato un risentimento al soleo della gamba destra, che ha costretto lo staff medico a escluderlo dalla gara di domani. Il problema muscolare, sebbene non grave, necessita di un periodo di recupero.

La valutazione delle condizioni: un dubbio per il Napoli

Il club nerazzurro ha precisato che le condizioni di Zalewski verranno rivalutate nei prossimi giorni. La sua disponibilità per il prossimo impegno di campionato, che vedrà l’Inter affrontare il Napoli al Maradona sabato, è quindi in forte dubbio. Gli aggiornamenti medici potrebbero fare chiarezza sul suo recupero, ma al momento il suo rientro sembra incerto.

Il piano di Inzaghi senza Zalewski: le alternative

La perdita di Zalewski rappresenta un’altra difficoltà per l’Inter in un momento della stagione particolarmente delicato. Il tecnico Simone Inzaghi dovrà fare affidamento su altre soluzioni per coprire il ruolo di esterno, ma con un calendario fitto di impegni, la sua assenza potrebbe pesare non poco. I tifosi nerazzurri sperano che il polacco possa tornare presto a disposizione per dare una mano alla squadra nelle prossime partite decisive. L’Inter si trova a un bivio cruciale nella stagione, con partite fondamentali sia in Coppa Italia che in campionato. La squadra dovrà affrontare la Lazio con l’obiettivo di qualificarsi per le fasi successive, mentre sabato attende una sfida complicata contro il Napoli, che potrebbe decidere le sorti del campionato. Senza Zalewski, Inzaghi dovrà preparare la sua squadra per affrontare questi impegni con determinazione e adattabilità