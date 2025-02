Inter-Lazio, due i precedenti in Coppa Italia dal 2017

Dopo il pareggio dello scorso sabato arrivato sul campo del Venezia, la Lazio tornerà in campo già da domani, affrontando a San Siro l'Inter di Simone Inzaghi, gara valida per i quarti di finale di Coppa Italia. Difficile commentare la prova vista al Penzo, per una Lazio che ha fatto enorme fatica a creare occasioni da gol, e che nel corso del secondo tempo ha subito la spinta del Venezia, pericoloso in più di un’occasione in zona Mandas. Fortunatamente con il passare delle ore i risultati hanno consentito alla Lazio di guadagnare un punto su Milan, Fiorentina e Bologna, mentre la Juventus ha vinto in Sardegna, con i bianconeri con due lunghezze di vantaggio sulla Lazio quinta. Domani la squadra di Baroni ripartirà dunque dalla sfida di Coppa Italia, in programma domani dalle 21.00, tornando ad affrontare l'Inter in questa competizione per la terza volta dal gennaio 2017.

Il quarto di finale di gennaio 2017

La rete di Felipe Anderson al minuto 20, e il raddoppio di Biglia arrivato al 56’ trasformando un calcio di rigore: questo il quarto di finale disputato a San Siro tra Inter e Lazio il 31 gennaio 2017. Era Stefano Pioli a guidare la panchina nerazzurra, con i padroni di casa che riuscirono ad accorciare le distanze solamente al minuto 84’ grazie al gol del croato Brozovic. Grazie a questo 1-2, i biancocelesti guidati allora da Inzaghi staccarono il pass per le semifinali, dove grazie al doppio confronto contro la Roma, riuscirono ad aggiudicarsi la finale della competizione: il 17 maggio 2017 il trofeo fu portato a casa dalla Juventus, che nei primi 24 di gioco firmò il doppio vantaggio grazie a Dani Alves e Bonucci.

Il confronto a gennaio 2019

Esattamente due anni dopo, il 31 gennaio 2019 andò in scena un altro quarto di finale di Coppa Italia tra Inter e Lazio, ancora una volta in scena a San Siro. La Lazio di Inzaghi contro la squadra allenata da Spalletti, diversi mesi dopo lo spareggio Champions conquistato all’Olimpico dai nerazzurri, per un quarto di finale finita ai calci di rigore, dopo che i primi novanta minuti di gioco erano terminati sul punteggio di 0-0. Dopo che il primo tempo supplementare non consegnò svolte alla gara, fu Ciro immobile a regalare il vantaggio biancoceleste al 108’, rete resa vana dal calcio di rigore trasformato in pieno recupero da Mauro Icardi. Il pareggio dell'argentino mandò la gara ai calci di rigore, lotteria vinta dai biancocelesti, con Leiva a trasformare dagli undici metri dopo l’errore di Nainggolan. Grazie a questo passaggio del turno, la Lazio avrebbe poi superato il Milan nel turno successivo e l'Atalanta in finale.