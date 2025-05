Calciomercato: la Lazio segue Junior Firpo, ex Barcellona

Come riportato da Il Corriere dello Sport, anche la Lazio si è messa in fila per Junior Firpo, importante per la fascia sinistra. Ma, a contenderselo, sono in parecchie squadre, tra cui il Milan e l'Atletico Madrid.

La Lazio ci prova

Giovedì, a Formello, erano presenti proprio gli agenti di Junior Firpo, molto probabilmente per scambiarsi alcuni dettagli con il direttore sportivo bianoceleste, Fabiani.

La Lazio, infatti, punta molto sui terzini: Junior Firpo, classe 1996, ha un contratto con il Leeds che, però, sta per scadere e proprio per questo motivo sta provando a raccogliere diverse offerte. Come spiega Il Corriere dello Sport, però, non si esclude nessuna strada, nemmeno un possibile ritorno con il Barcellona o, ancora, un'esperienza nel maggior campionato italiano.

Il suo destino alla Lazio dipende, però, da quello di Pellegrini e Tavares.

Altri nomi seguiti dalla Lazio

L'agenzia che segue Junior Firpo è la You First, la stessa che ha portato Jimenez al Milan e che, inoltre, ha tanti altri importanti giocatori. Proprio per questo motivo, la Lazio non esclude nessun nome.

Un'altra personalità seguita dalla dirigenza biancoceleste è quella del 27enne Aihen Munoz, esterno sinistro della Real Sociedad: il contratto gli scade nel 2027 e ha anche un ingaggio molto più accessibile rispetto a quello dell'ex Barcellona.

Sulla lista figura anche il nome di Javi Galan, al quale scade il contratto con l'Atletico Madrid nel 2026… però, ha già compiuto 30 anni.

Il possibile acquisto di un nuovo difensore, però, arriverà in base ad un'eventuale cessione di Gila o Romagnoli.