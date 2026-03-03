Lazio-Atalanta, Basic, Gila e Maldini verso il forfait o il rientro? Il punto sull'infermeria

In vista della semifinale di Coppa Italia contro l'Atalanta, in programma domani alle ore 21:00, ecco le ultime notizie dell'infermieria

Photo by Marco Rosi - SS Lazio/Getty Images via onefootball
La gara d'andata di semifinale di Coppa Italia si avvicina e il Comandante dovrà ragionare bene sulle sue mosse, soprattutto dato che questa è la partita più importante della stagione e non ci si può permettere nessun passo falso. Nonostante il forfait quasi sicuro di Basic, sembra che per Sarri potrebbe esserci qualche buona notizia.

La situazione di Gila

Come riportato dall'edizione odierna de Il Messaggero, il recupero più atteso riguarda Mario Gila, fermo dal 14 febbraio a causa di un'improvvisa infiammazione al tendine rotuleo del ginocchio sinistro accusata proprio contro l'Atalanta. Da quel momento il centrale non si è più allenato con i compagni, ma filtra una piccola speranza di vederlo in campo dal primo minuto. La sua presenza sarebbe fondamentale per affiancare Romagnoli e ridare solidità al cuore della difesa biancoceleste.

La situazione di Maldini

Come riportato sempre dal quotidiano, la situazione è simile per Maldini, che sta facendo i conti con una tendinopatia rotulea che lo ha costretto a saltare l'ultima trasferta di Torino. Come svelato dallo stesso mister, il riacutizzarsi del dolore negli ultimi giorni ha complicato i piani, portando alla sua esclusione dai convocati per la sfida contro i Granata. Anche per lui le prossime ore saranno decisive per capire se potrà tornare a disposizione, almeno per la panchina, nei prossimi match di Coppa e Campionato.

